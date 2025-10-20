Єврокомісія запропонує додаткові заходи для енергобезпеки України

Рада ЄС із закордонних справ звернулася до Європейської комісії з проханням розробити додаткові заходи для кращої підтримки енергетичної безпеки України.

Про це сказала після зустрічі Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі глава дипломатії ЄС Кая Каллас, повідомляє "Європейська правда".

Каллас зазначила, що на зустрічі глава МЗС України Андрій Сибіга розповів про нові терористичні атаки Росії на українську енергетичну мережу.

"Росія прагне завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню. Тому сьогодні ми запросили Європейську комісію запропонувати додаткові заходи для кращої підтримки енергетичної безпеки України", – повідомила Каллас.

Держави-члени ЄС також домовилися звернутися до третіх країн з метою забезпечення ремонтного обладнання та збільшення поставок газу до України.

Як повідомляла "ЄП", Сибіга закликав ЄС допомогти Україні пережити четверту воєнну зиму на тлі ударів РФ по енергетиці, надавши додаткові обсяги енергоносіїв і обладнання.

Також у понеділок стало відомо, що напередодні зими Україна отримає від Іспанії 70 генераторів.