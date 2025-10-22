Мнение немцев о США значительно ухудшилось во время второго срока Трампа

Большинство граждан Германии существенно ухудшили свое отношение к Соединенным Штатам после начала второго срока президента Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Forsa для журнала Internationale Politik, информирует DPA.

Опрос показал, что почти две трети респондентов – 65% – заявили, что их общее отношение к США в последнее время ухудшилось.

Лишь 8% сказали, что их отношение к США улучшилось с момента инаугурации Трампа, тогда как 25% не заметили никаких изменений.

Среди женщин имидж США ухудшился выше среднего: 74% выразили более негативное отношение к стране. Среди мужчин этот показатель был ниже – 56%.

Наибольшее ухудшение отношения к США наблюдается среди самой молодой возрастной группы (от 18 до 29 лет) и самой старшей (60 лет и старше). 70% и 71% соответственно заявили, что их отношение стало более негативным.

Исключение среди избирателей составляют сторонники антииммиграционной партии "Альтернатива для Германии". Среди них только 22% сообщили об ухудшении отношения к США, тогда как 47% заявили, что оно не изменилось, а 27% – что улучшилось.

Напомним, большинство граждан Германии считают, что их канцлер Фридрих Мерц не может существенно повлиять на Трампа в вопросах, связанных с войной в Украине.

Ранее сообщалось, что мнения немцев разделились по поводу того, должна ли Украина уступать свои территории, если это позволит завершить длительную полномасштабную войну.