В Польше на три месяца арестовали мужчину, который хотел поджечь офис партии Туска

В Польше арестовали на три месяца 44-летнего поляка за поджог здания в Варшаве, где расположена штаб-квартира партии "Гражданская платформа" премьера Дональда Туска.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Соответствующее решение было принято на закрытом заседании в среду в Окружном суде Центрального района Варшавы. Судья Марта Шимборская удовлетворила ходатайство стороны обвинения, которая требовала временного ареста подозреваемого.

"Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и применил к мужчине временный арест", – сказала прокурор Анна Стахович.

Ранее 44-летнему мужчине предъявили два обвинения: в создании пожароопасной ситуации и покушении на физическую неприкосновенность лица, которое мешало осуществлению правосудия.

Мужчина не признает себя виновным в совершении инкриминируемых ему деяний.

Как сообщалось, в Польше привлекут к ответственности полицейского за угрозы в адрес украинского таксиста.

В 2023 году первый в немецком Бундестаге темнокожий депутат от Социал-демократической партии Карамба Диаби заявил, что его офис в избирательном округе в Саксонии пытались поджечь неизвестные.