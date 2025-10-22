Мигрант, возвращенный во Францию по новому соглашению, снова прибыл в Британию на лодке

Мигрант, которого ранее вернули во Францию в рамках нового британско-французского миграционного соглашения "one in, one out", снова нелегально пересек Ла-Манш и вернулся в Великобританию на небольшой лодке.

Об этом стало известно The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Мужчина, который стремится получить убежище в Великобритании, сейчас находится в центре содержания. Он заявил, что стал жертвой современного рабства со стороны контрабандистов.

По данным британского Министерства внутренних дел, подтверждено, что один человек, отправленный ранее во Францию в рамках соглашения, действительно вернулся в Великобританию.

Это соглашение предусматривает, что людей, которые пересекли Ла-Манш на небольших лодках, можно вернуть во Францию в обмен на принятие такого же количества искателей убежища из Франции легальным путем.

"Если бы я считал, что Франция является для меня безопасной, я бы никогда не вернулся в Великобританию", – заявил мужчина изданию.

Он рассказал, что после возвращения во Францию его разместили в приюте в Париже, но он боялся выходить на улицу, поскольку контрабандисты, которые ранее его эксплуатировали, "всегда ходят с оружием и ножами".

"Они относились ко мне как к никчемной вещи, заставляли работать, издевались, угрожали пистолетом и говорили, что убьют, если я хоть немного буду протестовать", – рассказал мужчина.

Организация Humans For Rights Network сообщила, что получила многочисленные свидетельства искателей убежища, которые подверглись насилию и эксплуатации со стороны контрабандистов в районе Дюнкерка и Кале.

Французское Министерство внутренних дел отрицает плохие условия содержания возвращенных лиц, утверждая, что всем обеспечено жилье и надлежащую оценку статуса.

Напомним, в сентябре Великобритания выслала во Францию первого мигранта по соглашению между странами о возвращении искателей убежища, вступившему в силу в августе.

Сообщалось также, что Великобритания больше не будет автоматически предоставлять права на поселение и воссоединение семей мигрантам, получившим убежище.