СМИ: Швеция хочет продать Украине 120 самолетов Gripen последней модели

Швеция хочет продать Украине очень большое количество последней версии самолетов JAS 39 Gripen E.

Об этом узнал шведский телеканал TV4 Nyheterna, передает "Европейская правда".

Согласно информации, речь идет о 120 единицах.

Это означает, что продажа будет вдвое больше, чем самая большая на сегодняшний день для Швеции.

Согласно информации, сейчас Швеция может продать чуть более 10 единиц Gripen версии C/D.

JAS 39 Gripen E – это последняя версия шведского истребителя, разработанная компанией Saab. Модель имеет более мощный двигатель, большую дальность полета и более совершенную радиолокацию и электронику, чем предыдущие версии.

Незадолго до 13:00 в среду украинский президент приземлился в аэропорту Линчепинга. Владимир Зеленский находится в Швеции с визитом, и Ульф Кристерссон принял его в Линчепинге.

Ожидается, что во время встречи лидеры двух стран обсудят продолжающуюся войну России против Украины и углубление оборонного сотрудничества между странами.

В визите также примут участие министр энергетики и предпринимательства Эбба Буш, министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард, министр обороны Пол Йонсон и министр образования и интеграции Симона Мохамссон.

Недавно Швеция выделила 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.