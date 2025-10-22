У Польщі прокоментували можливість вступу України в ЄС без повного права голосу

Заступник польського міністра закордонних справ Ігнацій Нємчицький сказав, що Польща готова розглянути будь-які рішення, що не виходять за межі закону, які могли б розблокувати процес вступу України до Європейського Союзу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Нємчицького попросили прокоментувати повідомлення Politico про те, що в Брюсселі з'явився план пожвавлення процесу розширення ЄС, згідно з яким нові члени – зокрема Україна та Молдова – отримають повні права лише після реформи принципів функціонування ЄС.

Заступник глави МЗС Польщі, відповідаючи на питання про можливу підтримку Польщею такого рішення, відповів, що "ми відкриті до пошуку абсолютно всіх рішень, що не виходять за межі закону, які дозволять подолати цю кризу".

Нємчицький сказав, що Україна продемонструвала добру волю в переговорах з ЄС, намагаючись відповісти на застереження Угорщини, проте уряд Віктора Орбана залишається непохитним.

Він додав, що в Угорщини немає причин блокувати подальший рух переговорів України про вступ у ЄС.

Нагадаємо, у вересні Україна та Молдова завершили процес скринінгу свого законодавства на відповідність європейському.

Єврокомісарка з розширення відзначила "рекордні" темпи технічної підготовки України до вступу та переконана, що вето Угорщини на переговори з Україною скоро здолають.

Читайте також: "Завантаження" в обхід Орбана. Нова ідея ЄС про обхід вето на переговори з Україною.