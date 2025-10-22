В Польше прокомментировали возможность вступления Украины в ЕС без полного права голоса
Заместитель польского министра иностранных дел Игнаций Немчицкий сказал, что Польша готова рассмотреть любые решения, не выходящие за рамки закона, которые могли бы разблокировать процесс вступления Украины в Европейский Союз.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.
Немчицкого попросили прокомментировать сообщение Politico о том, что в Брюсселе появился план оживления процесса расширения ЕС, согласно которому новые члены – в частности Украина и Молдова – получат полные права только после реформы принципов функционирования ЕС.
Заместитель главы МИД Польши, отвечая на вопрос о возможной поддержке Польшей такого решения, ответил, что "мы открыты к поиску абсолютно всех решений, не выходящих за рамки закона, которые позволят преодолеть этот кризис".
Немчицкий сказал, что Украина продемонстрировала добрую волю в переговорах с ЕС, пытаясь ответить на предостережения Венгрии, однако правительство Виктора Орбана остается непреклонным.
Он добавил, что у Венгрии нет причин блокировать дальнейшее движение переговоров Украины о вступлении в ЕС.
Напомним, в сентябре Украина и Молдова завершили процесс скрининга своего законодательства на соответствие европейскому.
Еврокомиссар по расширению отметила "рекордные" темпы технической подготовки Украины к вступлению и убеждена, что вето Венгрии на переговоры с Украиной скоро преодолеют.
