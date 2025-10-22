Глава Генштаба Франции: армия должна быть готова к столкновению с РФ "через 3-4 года"

Начальник штаба французских Вооруженных сил генерал Фабьен Мандон в среду сказал, что Россия "может быть склонна продолжать войну на нашем континенте".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По словам Мандона, который возглавил Вооруженные силы Франции 1 сентября, он поставил перед армией задачу "быть готовыми к конфликту через три-четыре года".

"Россия – это страна, которая может попытаться продолжить войну на нашем континенте, и это является определяющим фактором в том, что я готовлю", – добавил французский генерал.

Москва имеет "представление о коллективной слабости Европы", по словам генерала Мандона, который наблюдает "раскованность в применении силы" со стороны России.

Он в то же время добавил, что с экономической, демографической и промышленной точки зрения европейцы превосходят Россию. "Россия не может нас напугать, если мы хотим защищаться", – считает генерал.

Напомним, глава Федеральной разведывательной службы Германии Мартин Йегер на прошлой неделе предупредил о реальной опасности военного конфликта с Россией.

Более четверти жителей Германии также считают возможным вооруженный конфликт с Россией в ближайшие полгода.