Польша: мужчина принес снаряд времен Второй мировой домой, где он и разорвался

В городе Глубчица на юго-западе Польши двое мужчин получили ранения в результате разрыва снаряда времен Второй мировой войны, который один из них принес домой.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Во вторник спасательные службы были вызваны в многоквартирный дом в Глубчицах после взрыва на первом этаже, в результате которого в одной из квартир выбило окно.

В квартире, где произошел взрыв, находились двое мужчин и женщина, все в состоянии алкогольного опьянения. Двое мужчин получили ранения и были доставлены в больницу, но их жизни ничего не угрожает.

Фото: полиция

По заключению полиции Глубчиц, причиной взрыва стал снаряд времен Второй мировой войны. 62-летний владелец квартиры признался, что нашел его во время прогулки по лесу и принес домой.

На месте происшествия правоохранители также обнаружили мину, которая была изъята и доставлена на полигон, где ее подорвали саперы. Во время операции временно эвакуировали 36 жителей дома.

В начале октября в польском Вроцлаве нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

В тот же день в центре Кракова перекрыли улицу и эвакуировали людей из-за обнаружения неразорвавшегося боеприпаса.