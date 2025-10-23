У Польщі призупинили депортацію двох українців і білоруса, затриманих на концерті Макса Коржа

Депортацію двох громадян України та громадянина Білорусі, затриманих за участь у заворушеннях на концерті Макса Коржа у Варшаві в серпні, призупинено.

Про це повідомило видання Rzezcpospolita, інформує "Європейська правда".

Як йдеться у публікації, депортація трьох іноземців, затриманих за участь у бійках на концерті Макса Коржа, була призупинена, оскільки вони хочуть отримати міжнародний захист у Польщі.

У зв’язку із заворушеннями на концерті 9 серпня затримали 109 осіб, а прем'єр-міністр Дональд Туск оголосив, що було прийнято рішення про депортацію 63 іноземців: 57 українців та шести білорусів.

Тепер двоє громадян України та громадянин Білорусі заблокували свою депортацію, попрохавши про надання міжнародного захисту в Польщі.

Крім того, газета повідомила, що інцидент із розгортанням на концерті червоно-чорного прапора ОУН-УПА закінчилася відмовою в порушенні кримінальної справи.

На думку прокуратури, цей вчинок не містив "ознак забороненого діяння". Оскільки ніхто не оскаржив це рішення, то воно стало остаточним.

Нагадаємо, у вересні президент Польщі Кароль Навроцький подав до Сейму обіцяний законопроєкт про запобігання "пропаганді бандеризму" та "запереченню волинських злочинів".

