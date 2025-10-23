В Польше приостановили депортацию двух украинцев и белоруса, задержанных на концерте Макса Коржа

Депортация двух граждан Украины и гражданина Беларуси, задержанных за участие в беспорядках на концерте Макса Коржа в Варшаве в августе, приостановлена.

Об этом сообщило издание Rzezcpospolita, информирует "Европейская правда".

Как говорится в публикации, депортация трех иностранцев, задержанных за участие в драках на концерте Макса Коржа, была приостановлена, поскольку они хотят получить международную защиту в Польше.

В связи с беспорядками на концерте 9 августа задержали 109 человек, а премьер-министр Дональд Туск объявил, что было принято решение о депортации 63 иностранцев: 57 украинцев и шести белорусов.

Теперь двое граждан Украины и гражданин Беларуси заблокировали свою депортацию, попросив о предоставлении международной защиты в Польше.

Кроме того, газета сообщила, что инцидент с развертыванием на концерте красно-черного флага ОУН-УПА закончился отказом в возбуждении уголовного дела.

По мнению прокуратуры, этот поступок не содержал "признаков запрещенного деяния". Поскольку никто не обжаловал это решение, то оно стало окончательным.

Напомним, в сентябре президент Польши Кароль Навроцкий подал в Сейм обещанный законопроект о предотвращении "пропаганды бандеризма" и "отрицания волынских преступлений".

