У Румунії розбився легкомоторний літак, пілот загинув

Новини — Четвер, 23 жовтня 2025, 12:32 — Марія Ємець

На сході Румунії зазнав аварії легкомоторний літак, його пілот загинув. 

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда". 

Літак, керований 65-річним пілотом, прямував із Сучави і планував приземлитися на невеликому майданчику біля лісу у жудці Васлуй, неподалік кордону з Молдовою. Пошуки почали після того, як з ним втратили зв’язок. Розбитий літак знайшли в районі міста Бекань. 

Загиблий пілот був власником виноробного бізнесу і мав виноградники у цьому районі. 

Причини аварії встановлюватиме розслідування. Попередньо відомо, що у місцевості був густий туман і у пілота виникли труднощі з приземленням. 

У Німеччині минулими вихідними розбився чоловік на моторному параплані.

Наприкінці вересня в аварії легкомоторного літака в Естонії постраждав директор школи.

