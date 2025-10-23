У Румунії розбився легкомоторний літак, пілот загинув

На сході Румунії зазнав аварії легкомоторний літак, його пілот загинув.

Про це повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Літак, керований 65-річним пілотом, прямував із Сучави і планував приземлитися на невеликому майданчику біля лісу у жудці Васлуй, неподалік кордону з Молдовою. Пошуки почали після того, як з ним втратили зв’язок. Розбитий літак знайшли в районі міста Бекань.

News.ro

Загиблий пілот був власником виноробного бізнесу і мав виноградники у цьому районі.

News.ro

Причини аварії встановлюватиме розслідування. Попередньо відомо, що у місцевості був густий туман і у пілота виникли труднощі з приземленням.

У Німеччині минулими вихідними розбився чоловік на моторному параплані.

Наприкінці вересня в аварії легкомоторного літака в Естонії постраждав директор школи.