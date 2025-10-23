В Румынии разбился легкомоторный самолет, пилот погиб
Новости — Четверг, 23 октября 2025, 12:32 —
На востоке Румынии потерпел крушение легкомоторный самолет, его пилот погиб.
Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".
Самолет, управляемый 65-летним пилотом, направлялся из Сучавы и планировал приземлиться на небольшой площадке возле леса в жудеце Васлуй, недалеко от границы с Молдовой. Поиски начали после того, как с ним потеряли связь. Разбитый самолет нашли в районе города Бекань.
Погибший пилот был владельцем винодельческого бизнеса и имел виноградники в этом районе.
Причины аварии будет устанавливать расследование. Предварительно известно, что в местности был густой туман и у пилота возникли трудности с приземлением.
В Германии в минувшие выходные разбился мужчина на моторном параплане.
В конце сентября в аварии легкомоторного самолета в Эстонии пострадал директор школы.