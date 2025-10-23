Рада ратифицировала соглашение с Хорватией о сотрудничестве в сфере разминирования

Верховная Рада 23 октября ратифицировала соглашение с Хорватией о сотрудничестве в противоминной деятельности.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

23 октября Рада ратифицировала соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Хорватии о сотрудничестве в сфере противоминной деятельности.

За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.

Это произошло через два месяца после того, как Кабмин издал распоряжение подать его на ратификацию Верховной Радой.

Соглашение заключили еще 10 октября 2023 года в Загребе, столице Хорватии.

Напомним, за годы полномасштабной войны Хорватия оказывала Украине также другую поддержку, в частности, передала вертолеты Ми-8, и помогает с отдыхом и реабилитацией украинских детей и военных.