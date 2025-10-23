Вашингтон застеріг Ізраїль: анексія Західного берега поставить під загрозу мирну угоду

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що крок ізраїльського парламенту в напрямку анексії окупованого Західного берега ріки Йордан загрожує плану Вашингтона щодо припинення конфлікту в Газі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

"Це не те, що ми можемо підтримати зараз", – сказав Рубіо перед від'їздом до Ізраїлю в рамках зусиль США з метою зміцнення крихкої угоди про припинення вогню.

У явній спробі поставити в незручне становище прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, ультраправі політики зробили символічний крок, попередньо схваливши законопроєкт, що надає Ізраїлю повноваження анексувати Західний берег ріки Йордан.

Нетаньягу раніше висловлювався на підтримку анексії Західного берега, але не просував цю ідею через ризик втратити підтримку США та арабських країн, які налагодили відносини з Ізраїлем після десятиліть ворожнечі.

Ультранаціоналісти в коаліції Нетаньягу неодноразово закликали Ізраїль повністю анексувати Західний берег, хоча законопроєкт був поданий депутатами, які не входять до уряду.

Піднімаючись на борт літака до Ізраїлю, Рубіо заявив, що анексія буде "контрпродуктивною" і "загрозливою" для мирної угоди, укладеної за посередництва США.

Його візит у четвер відбувається слідом за поїздками віцепрезидента США Джей Ді Венса та двох спеціальних посланців, оскільки адміністрація Трампа намагається домогтися початку переговорів щодо другої критичної фази його 20-пунктного мирного плану для Гази.