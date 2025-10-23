Вашингтон предостерег Израиль: аннексия Западного берега поставит под угрозу мирное соглашение

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что шаг израильского парламента в направлении аннексии оккупированного Западного берега реки Иордан угрожает плану Вашингтона по прекращению конфликта в Газе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

"Это не то, что мы можем поддержать сейчас", – сказал Рубио перед отъездом в Израиль в рамках усилий США с целью укрепления хрупкого соглашения о прекращении огня.

В явной попытке поставить в неловкое положение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ультраправые политики сделали символический шаг, предварительно одобрив законопроект, предоставляющий Израилю полномочия аннексировать Западный берег реки Иордан.

Нетаньяху ранее высказывался в поддержку аннексии Западного берега, но не продвигал эту идею из-за риска потерять поддержку США и арабских стран, которые наладили отношения с Израилем после десятилетий вражды.

Ультранационалисты в коалиции Нетаньяху неоднократно призывали Израиль полностью аннексировать Западный берег, хотя законопроект был подан депутатами, которые не входят в правительство.

Поднимаясь на борт самолета в Израиль, Рубио заявил, что аннексия будет "контрпродуктивной" и "угрожающей" для мирного соглашения, заключенного при посредничестве США.

Его визит в четверг следует за поездками вице-президента США Джей Ди Вэнса и двух специальных посланников, поскольку администрация Трампа пытается добиться начала переговоров по второй критической фазе его 20-пунктного мирного плана для Газы.