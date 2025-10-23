Лідери ЄС ще не домовились про заморожені активи РФ: дискусію продовжать після обіду

Лідери ЄС під час засідання Європейської ради в Брюсселі ще не досягли єдиної позиції щодо планів використання коштів з заморожених в Євросоюзі суверенних активів Росії на користь України і вирішили продовжити дискусію після обіду.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя з посиланням на посадовця ЄС та дипломатичні джерела.

Наразі очільники держав Євросоюзу не змогли досягти консенсусу щодо заморожених активів Росії для підтримки України.

"Європейська рада обговорила українське питання, зокрема, щодо забезпечення фінансових потреб України на 2026 і 2027 роки. Лідери повернуться до обговорення питання України пізніше сьогодні", – розповів "ЄвроПравді" обізнаний з перебігом перемовин посадовець ЄС на умовах анонімності.

Варто зауважити, що, за даними джерел "Європейської правди", частина дискусії лідерів ЄС про заморожені активи Росії тривала за зачиненими дверима і без мобільних телефонів.

"Наступний пункт порядку денного – питання оборони, у форматі робочого обіду", – повідомив співрозмовник видання.

Дипломатичні співрозмовники "Європейської правди" наголошували, що дискусія концентрувалася навколо застережень Бельгії, у юрисдикції якої знаходяться заплановані до конфіскації російські активи.

Зокрема, під питанням є пункт проєкту висновків Європейської ради, у якому вона закликає Єврокомісію підготувати конкретний документ – пропозицію щодо майбутнього використання заморожених активів на користь України.

Щоправда, один з дипломатів нагадав, що Єврокомісія має право ініціативи та може підготувати будь-які законодавчі пропозиції і без "запрошення" з боку Європейської ради.

Як повідомляла "Європейська правда", прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер сьогодні виставив три умови, за яких Бельгія підтримає ідею з використання коштів з заморожених активів РФ для підтримки України. Якщо умови не будуть виконані, Бельгія виступатиме проти цього плану.

Заяви де Вевера підтвердили давніші повідомлення від джерел, що аргументи Єврокомісії поки не переконали Бельгію.

Раніше повідомлялося, що Єврорада планує у висновках за результатами саміту 23 жовтня погодити надання Україні фінансової та військової допомоги у 2026-27 роках з використанням заморожених російських активів.