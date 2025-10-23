Лидеры ЕС еще не договорились о замороженных активах РФ: дискуссию продолжат после обеда

Лидеры ЕС во время заседания Европейского совета в Брюсселе еще не достигли единой позиции относительно планов использования средств из замороженных в Евросоюзе суверенных активов России в пользу Украины и решили продолжить дискуссию после обеда.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя со ссылкой на чиновника ЕС и дипломатические источники.

Сейчас руководители государств Евросоюза не смогли достичь консенсуса относительно замороженных активов России для поддержки Украины.

"Европейский совет обсудил украинский вопрос, в частности, по обеспечению финансовых потребностей Украины на 2026 и 2027 годы. Лидеры вернутся к обсуждению вопроса Украины позже сегодня", – рассказал "ЕвроПравде" знакомый с ходом переговоров чиновник ЕС на условиях анонимности.

Стоит заметить, что, по данным источников "Европейской правды", часть дискуссии лидеров ЕС о замороженных активах России продолжалась за закрытыми дверями и без мобильных телефонов.

"Следующий пункт повестки дня – вопрос обороны, в формате рабочего обеда", – сообщил собеседник издания.

Дипломатические собеседники "Европейской правды" отмечали, что дискуссия концентрировалась вокруг оговорок Бельгии, в юрисдикции которой находятся запланированные к конфискации российские активы.

В частности, под вопросом есть пункт проекта выводов Европейского совета, в котором он призывает Еврокомиссию подготовить конкретный документ – предложение относительно будущего использования замороженных активов в пользу Украины.

Правда, один из дипломатов напомнил, что Еврокомиссия имеет право инициативы и может подготовить любые законодательные предложения и без "приглашения" со стороны Европейского совета.

Как сообщала "Европейская правда", премьер-министр Бельгии Барт де Вевер сегодня выставил три условия, при которых Бельгия поддержит идею по использованию средств из замороженных активов РФ для поддержки Украины. Если условия не будут выполнены, Бельгия будет выступать против этого плана.

Заявления де Вевера подтвердили более давние сообщения от источников, что аргументы Еврокомиссии пока не убедили Бельгию.

Ранее сообщалось, что Евросовет планирует в выводах по результатам саммита 23 октября согласовать предоставление Украине финансовой и военной помощи в 2026-27 годах с использованием замороженных российских активов.