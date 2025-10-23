Зеленский и Макрон скоординировали позиции перед встречей "коалиции решительных"

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Брюсселе, где в четверг проходит саммит лидеров ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ, пишет "Европейская правда".

Макрон и Зеленский особое внимание уделили усилению оборонного сотрудничества, развитию соответствующих производств и конкретным решениям, которые могут существенно укрепить Украину не только краткосрочно, но и долгосрочно.

Они также скоординировали позиции накануне встречи "коалиции решительных", которая состоится в Лондоне.

Лидеры, по данным ОПУ, имеют одинаковое видение: сейчас то время, когда есть шанс закончить войну и остановить Россию. Для этого нужно продолжать усиление давления на РФ, увеличивать поддержку Украины и закончить наработки гарантий безопасности.

Зеленский поблагодарил Францию и лично Макрона за поддержку в принятии 19-го пакета санкций Евросоюза против России.

"Коалиция решительных" соберется в Лондоне 24 октября, СМИ анонсировали участие во встрече Владимира Зеленского.