Суд Північної Ірландії визнав британського солдата невинуватим у вбивствах у "Криваву неділю"

У четвер суд Белфаста визнав британського солдата невинуватим у вбивстві та замаху на вбивство 13 неозброєних католицьких учасників маршу за громадянські права в Північній Ірландії в 1972 році, відомому як "Кривава неділя".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Колишній член парашутно-десантного полку був визнаний невинним у вбивстві та замаху на вбивство в Лондондеррі у "Криваву неділю" 1972 року.

13 людей було застрелено і щонайменше 15 отримали поранення у "Криваву неділю" в січні 1972 року під час демонстрації за громадянські права.

Солдат, анонімність якого захищена судом, був звинувачений у вбивстві 22-річного Джеймса Рея та 26-річного Вільяма МакКінні, а також у п'яти спробах вбивства.

Суддя заявив, що члени полку стріляли в беззбройних цивільних осіб, які втікали, але докази проти солдата були недостатніми для винесення обвинувального вироку.

Суддя Патрік Лінч заявив у Королівському суді Белфаста, що члени полку, які увійшли до парку Гленфада-Парк-Норт у "Криваву неділю", "повністю втратили почуття військової дисципліни".

За словами судді, вони стріляли "у беззбройних цивільних осіб, які втікали від них на вулицях британського міста".

"Ті, хто несе відповідальність за це, повинні соромитися", – сказав він.

