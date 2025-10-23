Суд признал британского солдата невиновным в убийствах в "Кровавое воскресенье"

В четверг суд Белфаста признал британского солдата невиновным в убийстве и покушении на убийство 13 невооруженных католических участников марша за гражданские права в Северной Ирландии в 1972 году, известного как "Кровавое воскресенье".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Бывший член парашютно-десантного полка был признан невиновным в убийстве и покушении на убийство в Лондондерри в "Кровавое воскресенье" 1972 года.

13 человек были застрелены и по меньшей мере 15 получили ранения в "Кровавое воскресенье" в январе 1972 года во время демонстрации за гражданские права.

Солдат, анонимность которого защищена судом, был обвинен в убийстве 22-летнего Джеймса Рея и 26-летнего Уильяма МакКинни, а также в пяти покушениях на убийство.

Судья заявил, что члены полка стреляли в безоружных гражданских лиц, которые бежали, но доказательства против солдата были недостаточными для вынесения обвинительного приговора.

Судья Патрик Линч заявил в Королевском суде Белфаста, что члены полка, которые вошли в парк Гленфада-Парк-Норт в "Кровавое воскресенье", "полностью утратили чувство военной дисциплины".

По словам судьи, они стреляли "в безоружных гражданских лиц, которые бежали от них по улицам британского города".

"Те, кто несет ответственность за это, должны стыдиться", – сказал он.

Напомним, в мае экс-лидер ирландских националистов выиграл иск против BBC на 100 тысяч евро.

Читайте также, почему Ирландия не воспользовалась шансом на объединение в 2024 году.