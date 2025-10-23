Зеленський обговорив з Туском захист українського неба
На полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі відбулася зустріч прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з президентом України Володимиром Зеленським.
Зеленський поінформував про зустріч у соцмережах, пише "Європейська правда".
"З прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском обговорили спільні оборонні проєкти та використання інструменту SAFE. Розповів про російські повітряні атаки на енергетику України. Українське небо потребує додаткового захисту", – наголосив Зеленський.
За його словами, від цього залежить і безпека повітряного простору всієї Європи.
"Торкнулися питання військової підтримки України. Наша країна зацікавлена в інвестиціях польських компаній в український ОПК", – розповів також Зеленський.
Канцелярія польського прем'єра також повідомила про зустріч Туска і Зеленського, розмістивши в Х світлину лідерів.
Президент Володимир Зеленський також провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном в Брюсселі, де у четвер проходить саміт лідерів ЄС.
Також він говорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
У зверненні до лідерів ЄС на саміті Зеленський дав зрозуміти, що Україна розраховує отримати далекобійні ракети, у тому числі Tomahawk, від європейських держав.