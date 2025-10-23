Зеленский обсудил с Туском защиту украинского неба

На полях саммита Европейского Союза в Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Польши Дональда Туска с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Зеленский проинформировал о встрече в соцсетях, пишет "Европейская правда".

"С премьер-министром Польши Дональдом Туском обсудили совместные оборонные проекты и использование инструмента SAFE. Рассказал о российских воздушных атаках на энергетику Украины. Украинское небо нуждается в дополнительной защите", – подчеркнул Зеленский.

По его словам, от этого зависит и безопасность воздушного пространства всей Европы.

"Коснулись вопроса военной поддержки Украины. Наша страна заинтересована в инвестициях польских компаний в украинский ОПК", – рассказал также Зеленский.

Канцелярия польского премьера также сообщила о встрече Туска и Зеленского, разместив в Х фотографию лидеров.

Президент Владимир Зеленский также провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Брюсселе, где в четверг проходит саммит лидеров ЕС.

Также он говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

В обращении к лидерам ЕС на саммите Зеленский дал понять, что Украина рассчитывает получить дальнобойные ракеты, в том числе Tomahawk, от европейских государств.