Зеленський обговорив з Мелоні захист української енергетики від ударів РФ

Президент Володимир Зеленський розповів про свою зустріч з прем'єркою Італії Джорджею Мелоні у Брюсселі.

Про це йдеться у його дописі у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

"Говорили про те, як захистити нашу енергетику від російських ударів і зробити її більш стійкою. Італія має відповідну експертизу й обладнання", – розповів Зеленський.

Також ішлося про про спільні оборонні проєкти в межах програми SAFE. За словами Зеленського, важливо, щоб такі ініціативи працювали на користь усієї Європи.

"Порушили й важливу тему використання заморожених російських активів. Справедливо, щоб ці кошти були спрямовані для підтримки й захисту нашої країни", – заявив він.

Президент Володимир Зеленський також провів зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном в Брюсселі, де у четвер проходить саміт лідерів ЄС.

Також він говорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

У зверненні до лідерів ЄС на саміті Зеленський дав зрозуміти, що Україна розраховує отримати далекобійні ракети, у тому числі Tomahawk, від європейських держав.