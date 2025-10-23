Зеленский обсудил с Мелони защиту украинской энергетики от ударов РФ

Президент Владимир Зеленский рассказал о своей встрече с премьером Италии Джорджей Мелони в Брюсселе.

Об этом говорится в его сообщении в соцсети Х, передает "Европейская правда".

"Говорили о том, как защитить нашу энергетику от российских ударов и сделать ее более устойчивой. Италия имеет соответствующую экспертизу и оборудование", – рассказал Зеленский.

Также речь шла о совместных оборонных проектах в рамках программы SAFE. По словам Зеленского, важно, чтобы такие инициативы работали на пользу всей Европы.

"Подняли и важную тему использования замороженных российских активов. Справедливо, чтобы эти средства были направлены для поддержки и защиты нашей страны", – заявил он.

Президент Владимир Зеленский также провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Брюсселе, где в четверг проходит саммит лидеров ЕС.

Также он говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

В обращении к лидерам ЕС на саммите Зеленский дал понять, что Украина рассчитывает получить дальнобойные ракеты, в том числе Tomahawk, от европейских государств.