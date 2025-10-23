Правительство Франции подало обещанное предложение заморозить пенсионную реформу

Правительство Франции в четверг предложило отложить спорную пенсионную реформу до 2028 года, но в то же время предложило меры экономии, которые вызвали критику профсоюзов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Кабинет Себастьяна Лекорню в так называемом корректирующем письме отложил введение нового возраста выхода на пенсию – 64 года – и пересмотрел взносы в пенсионный фонд до января 2028 года.

Эта мера является частью законопроекта об экономии на следующий год, который еще должен быть обсужден в парламенте Франции.

Но французское правительство одновременно предложило меры для покрытия стоимости отсрочки пенсионной реформы – 100 миллионов евро в 2026 году и 1,4 миллиарда евро в 2027 году.

Для этого оно запланировало повысить налоги для частных страховых компаний и заявило, что пенсии за этот период не будут расти в соответствии со стоимостью жизни.

Профсоюзы были возмущены, заявив, что пенсионеры потеряют покупательную способность, а большинство людей будет вынуждено платить более высокие взносы за частное медицинское страхование, чтобы покрыть повышение налогов.

Ранее в этом месяце Лекорню объявил о намерении временно заморозить действие закона о постепенном повышении минимального пенсионного возраста во Франции, который вызвал массовые протесты и остается крайне непопулярным, до следующих президентских выборов в 2027 году.

Замораживание помогло обеспечить правительству Лекорню по крайней мере временную молчаливую поддержку социалистов, которые выступали против реформы 2023 года.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что поддерживает решение Лекорню, но подтвердил свою веру в то, что повышение пенсионного возраста в конечном итоге будет необходимым.