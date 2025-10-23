Премьер Баварии призывает ЕС ограничить въезд молодых украинцев

Премьер Баварии Маркус Зёдер усилил призывы ограничить въезд молодых украинских мужчин, требуя, чтобы ЕС нажал в этом вопросе на Украину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Мы должны контролировать и значительно сократить быстро растущий приток молодых людей из Украины. Поэтому ЕС и Берлин должны повлиять на Украину, чтобы она изменила смягченные правила выезда", – заявил Зёдер.

Цель состоит в том, чтобы убедить Украину снова ужесточить мягкие правила выезда из страны, сказал он.

"Никому не поможет, если все больше молодых людей из Украины будут приезжать в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", – подчеркнул Зёдер.

По его словам, Германия поддерживает Украину всем сердцем: оружием, деньгами, гуманитарной помощью.

"Но она также нуждается в украинских солдатах для защиты собственной страны", – сказал он.

"Наша солидарность остается, но она требует четких правил и ответственности с обеих сторон. Если это не может быть сделано добровольно, то так называемая Директива о массовом притоке мигрантов должна быть ограничена на уровне ЕС", – заявил Зёдер.

По данным Федерального министерства внутренних дел, количество молодых украинцев в возрасте от 18 до 22 лет, въезжающих в страну, выросло с 19 в неделю в середине августа до более 1 000 в середине сентября. В октябре эти цифры выросли еще больше: в последнее время они составляли от 1 400 до почти 1 800 в неделю.

Зёдер также призвал отменить украинским беженцам выплату соцпомощи "бюргергельд", которую предоставляют тем, кто ищет работу, или тем, чьего дохода не хватает для самообеспечения.

Он выражал убеждение, что из-за соцвыплат многие украинцы не хотят трудоустроиться в Германии.

Как сообщалось, большинство немцев выступают против денежных выплат украинским беженцам, и одновременно – за возвращение мужчин призывного возраста в Украину.