МЗС Латвії заперечило фейк з нібито видворенням російської пенсіонерки

МЗС Латвії довелося спростовувати пропагандистський ролик з нібито видворенням з країни російської пенсіонерки, яка виступала проти знесення радянських пам’ятників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

У понеділок, 20 жовтня, на сторінці видання Nexta в соціальній мережі X було опубліковано відео, в якому розповідається про депортацію з Латвії 75-річної жінки нібито за те, що вона заперечувала проти демонтажу радянських пам'ятників. Міністерство закордонних справ Латвії відповіло на цю публікацію, зазначивши, що ця інформація є неправдивою і являє собою російську пропаганду.

"Латвія продовжує свою русофобську політику, вони продовжують викидати російськомовних – не тільки тих, хто не згоден з державною політикою, а, в принципі, всіх", – йдеться у відеоролику.

Сама жінка стверджує, що її видворили з країни за незгоду зі знесенням пам'ятників радянським солдатам.

У МЗС Латвії зазначили, що в такий спосіб із країни не видворяють. У відомстві підкреслили, що Латвія є демократичною державою, яка поважає права людини.

Раніше влада Латвії повідомила 841 громадянину Росії про необхідність покинути країну до 13 жовтня через невиконання вимог законодавства про міграцію.

Росіяни повинні були подати заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС, продемонструвати знання латиської мови на рівні А2 та пройти перевірку безпеки і анкетування до 30 червня 2025 року, щоб легально залишитися в країні.