МИД Латвии опроверг фейк с якобы выдворением российской пенсионерки

МИД Латвии пришлось опровергать пропагандистский ролик с якобы выдворением из страны российской пенсионерки, которая выступала против сноса советских памятников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

В понедельник, 20 октября, на странице издания Nexta в социальной сети X было опубликовано видео, в котором рассказывается о депортации из Латвии 75-летней женщины якобы за то, что она возражала против демонтажа советских памятников. Министерство иностранных дел Латвии ответило на эту публикацию, отметив, что эта информация является ложной и представляет собой российскую пропаганду.

"Латвия продолжает свою русофобскую политику, они продолжают выбрасывать русскоязычных – не только тех, кто не согласен с государственной политикой, а, в принципе, всех", – говорится в видеоролике.

Сама женщина утверждает, что ее выдворили из страны за несогласие со сносом памятников советским солдатам.

В МИД Латвии отметили, что таким образом из страны не выдворяют. В ведомстве подчеркнули, что Латвия является демократическим государством, которое уважает права человека.

Ранее власти Латвии сообщили 841 гражданину России о необходимости покинуть страну до 13 октября из-за невыполнения требований законодательства о миграции.

Россияне должны были подать заявку на получение статуса долгосрочного резидента ЕС, продемонстрировать знание латышского языка на уровне А2 и пройти проверку безопасности и анкетирование до 30 июня 2025 года, чтобы легально остаться в стране.