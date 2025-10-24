Сикорский и политический директор Орбана поспорили из-за российской нефти

Глава МИД Польши Радослав Сикорский и политический директор премьера Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан устроили публичную ссору по поводу российской нефти, которую Венгрия не желает прекращать покупать.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После того как Сикорский заступился за подозреваемого в подрыве "Северных потоков" и прямо выразил надежду, что украинские силы обороны „добьют" нефтепровод "Дружба", Балаж Орбан назвал это "самым низким дном провоенной истерии" и заявил, что даже если один польский министр хочет "умножить на ноль" отношения между странами, то все равно Польша и Венгрия "связаны исторической дружбой и являются союзниками".

Сикорский в ответ заметил, что Венгрия может почти по такой же цене купить другую нефть и получать ее через нефтепровод из Хорватии, и не давать России деньги на финансирование войны.

"Если вы такой эксперт, то точно знаете, что хорватский нефтепровод работает в лучшем случае два часа. Я рад, что вы также специалист по энергетике", – ответил политический директор Орбана.

"Вам и Еврокомиссия, и Хорватия неоднократно говорили, что вы можете получать все необходимые объемы нефти через южный маршрут. Пожалуйста, послушайте президента Трампа и прекратите финансировать Путина", – написал в ответ глава МИД Польши.

Президент США Дональд Трамп, напомним, ожидает полного отказа Европы от российской нефти и газа.

Перед этим Сикорский также публично спорил на эту тему с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Также он поиздевался над Сийярто в ответ на то, что ему не понравились угрозы посадить самолет с Путиным.