Сікорський відповів Сійярто, чому Польща захищає підозрюваного у підриві "Північних потоків"

Очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто обурився тим, що Польща не видала до Німеччини українця, якого підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків"; у відповідь глава МЗС Польщі Радослав Сікорський порадив йому подивитися на контекст подій.

Як повідомляє "Європейська правда", міністри обмінялися заявами у соцмережі X.

Сійярто обурився коментарем прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про те, що польський суд "правильно зробив", відмовивши в екстрадиції українця.

"Це скандал: з точки зору Польщі, якщо вам не подобається якась інфраструктура у Європі, її можна підірвати. Вони таким чином завчасно "дали дозвіл" на теракти у Європі. Польща не просто звільнила, але ще й прославляє терориста. Ось до чого докотилося європейське верховенство права", – написав очільник МЗС Угорщини.

"Ні, Петере. Коли іноземний агресор бомбардує вашу країну, то ви можете легітимно бити у відповідь, щоб підірвати спроможність агресора фінансувати війну. Це називається самообороною", – відповів йому Сікорський.

No, Peter. When a foreign aggressor is bombing your country you may legitimately strike back by sabotaging the aggressor’s ability to finance the war.

It is called self-defence. https://t.co/AOcea3ea7Z – Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) October 17, 2025

Нагадаємо, 17 жовтня Окружний суд у Варшаві в п'ятницю не погодився видати підозрюваного у підриві газопроводів "Північного потоку" Володимира Ж. німецькій стороні і скасував його тимчасовий арешт.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск схвально прокоментував це рішення, а очільник МЗС Німеччини сказав, Берлін поважає рішення суду в Польщі.

Верховний суд Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, якому теж інкримінують причетність до підриву російських газогонів "Північні потоки".

Президент України Володимир Зеленський після перших припущень про "український слід" заявив, що Україна не причетна до вибухів, та запропонував проаналізувати, яким гравцям міг бути потрібен такий інформаційний вкид.