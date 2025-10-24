В Киев прибыла министр экономики Германии Катерина Райхе.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Райхе посещает Киев в период массированных ударов России по украинской энергетике.

"Украина сталкивается с четвертой зимой войны, и сейчас Россия усилила свои атаки на энергоснабжение Украины, что ставит под большую угрозу обеспечение электроэнергией и теплом зимой", – заявила она по прибытии в украинскую столицу.

По словам Райхе, для восстановления и обеспечения энергоснабжения нужна срочная помощь, и она пообещала во время своей поездки выяснить, как Германия может оказать более конкретную и эффективную поддержку в этой сфере.

Помимо сохранения и восстановления энергетической инфраструктуры Украины, основное внимание во время визита будет уделено расширению немецко-украинского сотрудничества в области обороны.

"Политика безопасности всегда является также экономической политикой", – сказала Райхе, добавив, что ее целью является сближение немецких и украинских оборонных компаний.

На днях премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил о выделении дополнительных средств на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины перед зимой.

Кроме того, Швеция выделила 35 млн евро через Всемирный банк для помощи Украине с приближением зимы.