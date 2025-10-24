У Німеччині побоюються, що антинаркотичні дії Трампа спрямують картелі до Європи

Федеральний уповноважений з питань наркотиків у Німеччині Гендрік Штрік попередив, що злочинці можуть все частіше обирати Німеччину своєю ціллю.

Його слова цитує Spiegel, передає "Європейська правда".

Штрік стурбований тим, що міжнародний наркотрафік може переміститися до Німеччини. Причиною цього є жорсткі заходи президента США Дональда Трампа проти південноамериканських картелів.

"Більш жорстка позиція уряду США щодо наркокартелів у Колумбії та Венесуелі навряд чи автоматично полегшить ситуацію в Європі та Німеччині – навпаки", – сказав він.

За словами уповноваженого, злочинні мережі реагують на це "альтернативними маршрутами, новими транзитними країнами, а також новими, здебільшого ще більш потужними замінниками".

"Для Німеччини це означатиме можливі зміни в морських і наземних маршрутах, а також у цифровій дистрибуції", – сказав Штрік.

За його словами, вже існують дуже динамічні структури організованої злочинності – особливо в інтернеті.

"Ми вже зіштовхуємося з наближенням наркотичної кризи. Кокаїн, крек і синтетичні наркотики вважаються доступними в будь-який час, а ціни на кокаїн мають тенденцію до зниження – це збільшує доступність і ризик", – додав він.

Як відомо, кілька тижнів тому президент США відправив військові кораблі до Карибського басейну для боротьби з контрабандою наркотиків. Американські кораблі кілька разів атакували невеликі човни, які, як стверджується, перевозили наркотики.

Нещодавно німецька поліція затримала мера баварського муніципалітету Нойбіберг поблизу Мюнхена – політик нібито мав при собі кокаїн.

Раніше поліція Греції та Німеччини викрила міжнародне угруповання, яке займалося торгівлею кокаїном.