В Германии опасаются, что действия Трампа против наркотрафика направят картели в Европу

Федеральный уполномоченный по вопросам наркотиков в Германии Хендрик Штрик предупредил, что преступники могут все чаще выбирать Германию своей целью.

Его слова цитирует Spiegel, передает "Европейская правда".

Штрик обеспокоен тем, что международный наркотрафик может переместиться в Германию. Причиной этого являются жесткие меры президента США Дональда Трампа против южноамериканских картелей.

"Более жесткая позиция правительства США в отношении наркокартелей в Колумбии и Венесуэле вряд ли автоматически облегчит ситуацию в Европе и Германии – наоборот", – сказал он.

По словам уполномоченного, преступные сети реагируют на это "альтернативными маршрутами, новыми транзитными странами, а также новыми, в основном еще более мощными заменителями".

"Для Германии это будет означать возможные изменения в морских и наземных маршрутах, а также в цифровой дистрибуции", – сказал Штрик.

По его словам, уже существуют очень динамичные структуры организованной преступности – особенно в интернете.

"Мы уже сталкиваемся с приближением наркотического кризиса. Кокаин, крэк и синтетические наркотики считаются доступными в любое время, а цены на кокаин имеют тенденцию к снижению – это увеличивает доступность и риск", – добавил он.

Как известно, несколько недель назад президент США отправил военные корабли в Карибский бассейн для борьбы с контрабандой наркотиков. Американские корабли несколько раз атаковали небольшие лодки, которые, как утверждается, перевозили наркотики.

Недавно немецкая полиция задержала мэра баварского муниципалитета Нойбиберг возле Мюнхена – политик якобы имел при себе кокаин.

Ранее полиция Греции и Германии разоблачила международную группировку, которая занималась торговлей кокаином.