Посол України обговорила з сенатором Гремом санкції проти Росії

Посол України у США Ольга Стефанішина провела зустріч з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом – співавтором санкційного законопроєкту, який націлений на Росію.

Про це вона написала у соцмережах 24 жовтня, пише "Європейська правда".

Стефанішина та Грем мали розмову щодо кроків, які наближають справедливий та сталий мир в України.

Вони обговорили важливі законодавчі ініціативи щодо посилення тиску на Росію, а саме:

про оголошення РФ державою-спонсором тероризму у разі неповернення Росією українських дітей;

про впровадження закону REPO – щодо використання заморожених активів Росії для потреб України;

законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025.

"Цінуємо послідовну позицію сенатора Грема з примушення РФ до миру та донесення правди про цю війну, а також його зусилля з розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами", – додала посол України.

Нагадаємо, 16 жовтня лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив про готовність винести на голосування давно застряглий законопроєкт про санкції проти Росії.

Того ж дня американський президент мав розмову із Путіним, після якої заявив, що наразі "не ідеальний час", щоб запроваджувати додаткові санкції проти прибутку Росії з енергоресурсів.

Вже за кілька днів Тьюн заявив, що ухвалення законопроєкту про нові санкції проти Росії та її торговельних партнерів у Сенаті США відклали.