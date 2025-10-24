Посол України обговорила з сенатором Гремом санкції проти Росії
Посол України у США Ольга Стефанішина провела зустріч з американським сенатором-республіканцем Ліндсі Гремом – співавтором санкційного законопроєкту, який націлений на Росію.
Про це вона написала у соцмережах 24 жовтня, пише "Європейська правда".
Стефанішина та Грем мали розмову щодо кроків, які наближають справедливий та сталий мир в України.
Вони обговорили важливі законодавчі ініціативи щодо посилення тиску на Росію, а саме:
- про оголошення РФ державою-спонсором тероризму у разі неповернення Росією українських дітей;
- про впровадження закону REPO – щодо використання заморожених активів Росії для потреб України;
- законопроєкт Sanctioning Russia Act of 2025.
"Цінуємо послідовну позицію сенатора Грема з примушення РФ до миру та донесення правди про цю війну, а також його зусилля з розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами", – додала посол України.
Нагадаємо, 16 жовтня лідер більшості в Сенаті Джон Тьюн заявив про готовність винести на голосування давно застряглий законопроєкт про санкції проти Росії.
Того ж дня американський президент мав розмову із Путіним, після якої заявив, що наразі "не ідеальний час", щоб запроваджувати додаткові санкції проти прибутку Росії з енергоресурсів.
Вже за кілька днів Тьюн заявив, що ухвалення законопроєкту про нові санкції проти Росії та її торговельних партнерів у Сенаті США відклали.