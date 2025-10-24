Посол Украины обсудила с сенатором Грэмом санкции против России
Посол Украины в США Ольга Стефанишина провела встречу с американским сенатором-республиканцем Линдси Грэмом – соавтором санкционного законопроекта, направленного против России.
Об этом она написала в соцсетях 24 октября, пишет "Европейская правда".
Стефанишина и Грэм обсудили шаги, которые приближают справедливый и устойчивый мир в Украине.
Они обсудили важные законодательные инициативы по усилению давления на Россию, а именно:
- об объявлении РФ государством-спонсором терроризма в случае невозврата Россией украинских детей;
- о введении закона REPO – об использовании замороженных активов России для нужд Украины;
- законопроект Sanctioning Russia Act of 2025.
"Ценим последовательную позицию сенатора Грэма по принуждению РФ к миру и донесению правды об этой войне, а также его усилия по развитию стратегического партнерства между нашими странами", – добавила посол Украины.
Напомним, 16 октября лидер большинства в Сенате Джон Тьюн заявил о готовности вынести на голосование давно застрявший законопроект о санкциях против России.
В тот же день американский президент провел беседу с Путиным, после которой заявил, что сейчас "не идеальное время" для введения дополнительных санкций против прибыли России от энергоресурсов.
Уже через несколько дней Тьюн заявил, что принятие законопроекта о новых санкциях против России и ее торговых партнеров в Сенате США отложили.