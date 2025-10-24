Германия выделяет 60 млн евро на поддержку энергетики Украины

Германия вносит 60 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины, чтобы ускорить поставки генераторов, энергооборудования и мобильных теплоэлектростанций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила в Telegram премьер Юлия Свириденко.

В пятницу в Украине с визитом находится министр энергетики Германии Катерина Райхе. Свириденко поблагодарила ее за решение выделить средства.

На встрече Свириденко и Райхе обсудили подготовку Украины к зиме и укрепление энергетической устойчивости и договорились создать совместную рабочую группу по энергетике и расширить индустриальное сотрудничество.

В декабре, отметила Свириденко, в Берлине состоится украинско-немецкий бизнес-форум, который может стать эффективной площадкой для новых партнерств между компаниями двух стран.

Свириденко предложила Германии заключить межправительственное соглашение для поддержки инвесторов – по модели, которую уже реализуют Дания, Нидерланды, Франция и Швейцария.

Прибыв в Киев, Райхе заявила, что для восстановления и обеспечения энергоснабжения нужна срочная помощь.

На днях премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил о выделении дополнительных средств на обеспечение электроэнергией и отоплением Украины перед зимой.