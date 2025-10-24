Мэр Вильнюса просит МИД закрыть въезд российскому рэперу Моргенштерну

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился в Министерство иностранных дел Литвы с просьбой добавить российского рэпера Моргенштерна в список нежелательных лиц, запретив ему въезд в страну накануне запланированного концерта в столице.

Об этом Бенкунскас написал в пятницу на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Бенкунскас отметил, что пришло время серьезно рассмотреть вопрос о приезде Моргенштерна в Вильнюс.

Мэр заявил, что не может "сидеть сложа руки и смотреть, как в Вильнюс в третий раз приезжает артист, который не может ответить, чей Крым, который публично выражает свое уважение к Путину и которого по просьбе СБУ Министерство культуры Украины добавило в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности".

Речь идет о запланированном концерте Моргенштерна в Вильнюсе, который организует компания, зарегистрированная в Латвии, в конце этого года.

"Сам Вильнюс не может запретить отдельным лицам въезд в город. Поэтому я обратился в Министерство иностранных дел с просьбой оценить и рассмотреть возможность включения этого исполнителя Моргенштерна в список нежелательных лиц", – написал глава города.

Он также попросил Министерство иностранных дел оценить, не противоречит ли деятельность организатора мероприятия Ready events информационной безопасности Литвы.

Напомним, в начале октября в связи с кампанией посольства Украины и активистов в Румынии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко.

В июле в Италии после резонанса отменили концерт с участием прокремлевского Гергиева.