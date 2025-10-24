В уряді Німеччини б'ють на сполох через поширення пташиного грипу

Кількість випадків пташиного грипу в Німеччині за останні два тижні надзвичайно швидко зросла.

Як пише "Європейська правда", про це заявив у п'ятницю міністр сільського господарства Алоїс Райнер, його заяву наводить DPA.

У зв’язку зі спалахами міністр закликав посилити захисні заходи для стримування поширення вірусу.

"Наразі спостерігаються численні спалахи захворювання як серед диких птахів, так і на птахофермах. Це не є незвичайним для цієї пори року", – сказав Райнер.

Однак "дуже швидке зростання кількості інфекцій за останні 14 днів" підкреслило "серйозність ситуації", а також "важливість спільних і скоординованих дій", зазначив він.

Німецькі посадовці б'ють на сполох цього тижня, у той час як природоохоронці виявили поблизу Берліна понад 1000 журавлів, які, як вважається, загинули внаслідок великого спалаху пташиного грипу.

У четвер Міністерство сільського господарства землі Баден-Вюртемберг повідомило, що через черговий спалах вірусу на птахофермі на півдні Німеччини буде знищено близько 15 тисяч тварин.

Райнер заявив, що запобігання подальшому поширенню вірусу є пріоритетом поряд із "захистом тварин та запобіганням збиткам для сільськогосподарської та харчової промисловості".

Він повідомив, що його міністерство звернулося до Європейського Союзу з проханням підвищити межу компенсаційних виплат за цінних тварин, яких доведеться забити, з 50 євро до 110 євро з метою підтримки фермерів.

Компенсація з фонду ЄС для боротьби з хворобами тварин зазвичай базується на ринковій вартості тварини.

Пташиний грип – це інфекційне захворювання, яке часто є смертельним для птахів і домашньої птиці, хоча воно не вважається небезпечним для людей.

В середині жовтня у Нідерландах через епідемію пташиного грипу встановили загальнонаціональну заборону для ферм випускати птицю з приміщень.

У Данії в жовтні оголосили, що через спалах пташиного грипу знищать 150 тисяч курей.