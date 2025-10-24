В правительстве Германии бьют тревогу из-за распространения птичьего гриппа

Количество случаев птичьего гриппа в Германии за последние две недели чрезвычайно быстро возросло.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил в пятницу министр сельского хозяйства Алоис Райнер, его заявление приводит DPA.

В связи со вспышками министр призвал усилить защитные меры для сдерживания распространения вируса.

"Сейчас наблюдаются многочисленные вспышки заболевания как среди диких птиц, так и на птицефермах. Это не является необычным для этого времени года", – сказал Райнер.

Однако "очень быстрый рост количества инфекций за последние 14 дней" подчеркнул "серьезность ситуации", а также "важность совместных и скоординированных действий", отметил он.

Немецкие чиновники бьют тревогу на этой неделе, в то время как природоохранные органы обнаружили вблизи Берлина более 1000 журавлей, которые, как считается, погибли в результате крупной вспышки птичьего гриппа.

В четверг Министерство сельского хозяйства земли Баден-Вюртемберг сообщило, что из-за очередной вспышки вируса на птицеферме на юге Германии будет уничтожено около 15 тысяч животных.

Райнер заявил, что предотвращение дальнейшего распространения вируса является приоритетом наряду с "защитой животных и предотвращением ущерба для сельскохозяйственной и пищевой промышленности".

Он сообщил, что его министерство обратилось в Европейский Союз с просьбой повысить предел компенсационных выплат за ценных животных, которых придется забить, с 50 евро до 110 евро с целью поддержки фермеров.

Компенсация из фонда ЕС для борьбы с болезнями животных обычно базируется на рыночной стоимости животного.

Птичий грипп – это инфекционное заболевание, которое часто является смертельным для птиц и домашней птицы, хотя оно не считается опасным для людей.

В середине октября в Нидерландах из-за эпидемии птичьего гриппа установили общенациональный запрет для ферм выпускать птицу из помещений.

В Дании в октябре объявили, что из-за вспышки птичьего гриппа уничтожат 150 тысяч кур.