Reuters: единственный НПЗ Сербии на грани остановки из-за санкций США

Санкции США против компании NIS помешали сербской нефтяной группе получить танкер с сырой нефтью, который мог бы выиграть время для единственного нефтеперерабатывающего завода Сербии, рискующего остановиться без новых поставок.

Об этом сообщили агентству Reuters источники, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".

Неназванные собеседники рассказали агентству, что у Сербии осталось всего несколько дней, прежде чем нефтеперерабатывающий завод NIS в Панчеве будет вынужден прекратить переработку сырой нефти.

Танкер Maran Helios, который перевозил 1 миллион баррелей казахстанской нефти марки KEBCO для NIS в Сербии, прибыл в хорватский порт Омишаль 9 октября.

Однако топливо так и не попало в Сербию, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Хорватский оператор нефтепроводов Janaf заявил на этой неделе, что 8 октября доставил всю нефть, которая принадлежала NIS и находилась в его системе.

Janaf отметил, что после этой даты не имеет запланированных поставок в Сербию, что свидетельствует: он не получил казахстанскую нефть KEBCO, приобретенную NIS.

Сырая нефть, которую должна была получить NIS, обеспечила бы работу нефтеперерабатывающего завода в Панчеве примерно на 10 дней.

Россия и Сербия все еще пытаются найти способ отменить американские санкции, введенные в январе против NIS из-за ее преимущественно российской собственности.

Санкции вступили в силу 9 октября после окончания действия окончательной отсрочки.

Президент Сербии Александар Вучич 9 октября предупредил, что без новых поставок завод, который обеспечивает большинство нефтепродуктов в стране, сможет работать только до 1 ноября.

Впрочем, Вучич отметил, что топливные хранилища заполнены, а имеющиеся запасы нефтепродуктов позволят Сербии обеспечивать себя до конца года.

"Дефицита сырой нефти, ее производных и энергетического кризиса не будет", – заявил он на прошлой неделе.