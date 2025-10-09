Санкції США почали діяти для сербської компанії NIS, пов’язаної з РФ

Сербська енергетична компанія NIS, більшість акцій якої належать держкомпаніям РФ, не змогла отримати від США чергове відтермінування санкцій.

Про це компанія повідомила у четвер у своїй заяві, повідомляє "Європейська правда".

США запровадили санкції проти NIS ще в січні, однак дію обмежень неодноразово відкладали завдяки тимчасовим дозволам. У четвер компанія повідомила, що подальшого відтермінування не отримала.

"Компанія NIS повідомляє громадськості, що Міністерство фінансів США не подовжило термін дії спеціальної ліцензії компанії, що забезпечує безперебійне ведення бізнесу", – йдеться у заяві.

44,9% акцій NIS належать російській компанії "Газпром нефть", ще близько 11,3% – інвестиційному підрозділу "Газпрому". Уряд Сербії володіє 29,9% акцій компанії.

NIS постачає бензин до близько 350 автозаправних станцій у Сербії. У четвер компанія намагалася заспокоїти споживачів, заявивши, що забезпечила достатні запаси нафти для безперебійної роботи свого нафтопереробного заводу в Панчеві поблизу Белграда.

Директорка роздрібного підрозділу компанії Бояна Радойєвич запевнила, що автозаправки працюватимуть у звичному режимі, повідомляє агентство Reuters.

"Жодних обмежень щодо кількості пального немає, тому немає потреби робити запаси", – сказала вона.

У заяві компанії також зазначається, що клієнти зможуть здійснювати платежі у динарах у разі, якщо платежі через міжнародні кредитні картки будуть заблоковані.

NIS наголосила, що виконає всі договірні зобов’язання перед бізнес-партнерами.

За даними одного з трейдерів, компанія забезпечує близько 80% потреб Сербії у дизельному пальному та бензині, а також 90% і більше – у авіаційному паливі та мазуті.

Президент Сербії Александар Вучич заявив у вересні, що Сполучені Штати відклали санкції проти NIS лише на чотири дні, і що вони будуть введені з 1 жовтня.