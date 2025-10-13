Вучич після зустрічі з росіянами пообіцяв, що енергокризи у Сербії не буде

Сербський президент Александар Вучич у понеділок сказав, що в Сербії не буде серйозної енергетичної кризи через запровадження санкцій США проти сербської нафтової компанії NIS.

Як пише "Європейська правда", про це Вучич сказав у відео на Instagram.

Заява сербського президента пролунала після переговорів з головою ради директорів компанії "Газпром нефть" Александром Дюковим і заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним.

Вучич розповів, що задоволений "відкритістю, конструктивністю, щирістю" переговорів.

"Що я можу сказати громадянам Сербії. Дефіциту нафти та нафтопродуктів не буде. Великій енергетичній кризі в Сербії не бути. Наші російські друзі зрозуміли наше повідомлення", – додав він.

Сербський президент також закликав громадян "бути спокійними", оскільки "держава тут, щоб боротися за вас, від вашого імені і для вас".

Сербська енергетична компанія NIS повідомила 9 жовтня, що не змогла отримати від США чергове відтермінування санкцій.

Зазначимо, що тільки минулого тижня Вучич казав, що обмеження "торкнеться кожного громадянина" і що він веде переговори з Росією з цього питання.

У США запевняють, що метою санкцій проти енергокомпанії NIS є Росія, а не Сербія.