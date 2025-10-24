Пропавший рисунок Пикассо нашли в Мадриде через несколько недель после исчезновения

Испанская полиция заявила в пятницу, что нашла рисунок Пабло Пикассо 1919 года, который исчез ранее в этом месяце перед запланированным показом на временной выставке на юге Испании.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Небольшой "Натюрморт с гитарой" в рамке был частью большой партии произведений искусства, которую перевозили из Мадрида в Гранаду. Организаторы выставки подали заявление в полицию 10 октября, когда заметили ее исчезновение после распаковки ящиков.

В посте на X полиция сообщила, что картина, возможно, не была загружена на транспортный грузовик до того, как груз покинул Мадрид. Бригада по охране исторического наследия продолжает расследование, говорится в сообщении, не указывая, считает ли полиция, что было совершено какое-то преступление.

Полиция зарегистрировала картину, принадлежащую частному коллекционеру, в глобальной базе данных Интерпола о похищенных произведениях искусства, содержащей около 57 тысяч единиц.

Фонд CajaGranada, который организовал выставку, сообщил, что на видеозаписи с камер наблюдения видно, что из автомобиля, который прибыл на место, было выгружено только 57 работ, вместо ожидаемых 58.

Самая масштабная кража произведений Пикассо произошла в 1976 году, когда в Авиньоне, на юго-востоке Франции, украли сразу более сотни полотен. Их в итоге нашли.

В 2022 году в испанском аэропорту конфисковали эскиз Пикассо стоимостью почти 500 тысяч евро.

Пять лет назад в Афинах нашли украденные полотна Пикассо и Мондриана.