Глава МИД Германии отложил визит в Китай на фоне роста напряженности

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в пятницу отложил запланированную дипломатическую поездку в Китай из-за недостатка встреч в его графике.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Представитель МИД Германии заявил, что "поездка не может состояться в настоящее время и будет отложена на более поздний срок".

За исключением встречи с министром иностранных дел Китая Ваном И, в графике министра не было достаточно встреч с китайской стороной, добавил представитель министерства.

Это неожиданное решение, вероятно, ухудшит отношения между Берлином и Пекином, которые в последние месяцы и так испортились из-за ограничений Пекина на экспорт редкоземельных элементов и микрочипов, а также из-за критики Германии в отношении позиции Китая по Тайваню и поведения в Южно-Китайском море.

Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе объявила, что Берлин объявляет дипломатический протест Китаю за блокирование поставок полупроводников.

"Мы сильно пострадали от дефицита чипов, поскольку немецкая экономика зависит от этих чипов", – сказала она в пятницу, находясь с визитом в Киеве.

В августе Вадефуль также отметил, что Китай оказывает "решающую" поддержку России, что позволяет лидеру РФ Владимиру Путину продолжать войну против Украины.

Ожидалось, что министр вылетит в Китай в воскресенье. Вадефуль планировал давить на Пекин, чтобы тот смягчил экспортные ограничения, а также обсудить вопрос о том, как подтолкнуть Россию к переговорам о прекращении войны в Украине.

Между тем президент США Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с китайским лидером Си Цзиньпином в следующую среду, 30 октября.

Американский президент ранее заявил, что планирует поговорить с Си Цзиньпином, чтобы тот перестал покупать нефть России.