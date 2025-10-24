В Британии члены банды, подожгла склад с помощью Украине, получили тюремные сроки

Банда, причастная к заказанному российскими наемниками ЧВК "Вагнер" поджогу лондонского склада, который оказывал помощь Украине, была приговорена к длительным тюремным срокам.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Нападение было совершено по приказу "Вагнера" – частной военной компании, которая действует от имени российского государства – и нанес ущерб на сумму около 1 млн фунтов стерлингов.

Дилан Эрл, а также Джейк Ривз и еще четверо человек были осуждены за шпионаж, террористические преступления и поджог за их причастность к теракту.

21-летний Эрл признался, что планировал поджог промышленных объектов в Лейтоне, на востоке Лондона, в марте прошлого года, работая по указанию группы Вагнера, которая запрещена в Британии как террористическая.

Он был осужден в общей сложности на 23 года, из которых 17 проведет в тюрьме. Ривз был приговорен к 12 годам лишения свободы с последующим годом условно.

В суде было заявлено, что Эрл из Элмсторпа, графство Лестершир, и 24-летний Ривз из Кройдона, южный Лондон, выбрали это место своей мишенью, поскольку оно использовалось для поставки гуманитарной помощи и спутникового оборудования StarLink в Украину.

Эрл завербовал Ривза, чтобы тот помог ему спланировать поджог. Затем Ривз завербовал своего друга Нии Коджо Менса для совершения нападения.

Менса завербовал своего друга Джейкима Роуза, а Угний Асмена также принял участие в нападении.

Чтобы взять огонь под контроль, понадобилось восемь пожарных бригад, в которых работало 60 огнеборцев.

Банда планировала дальнейшие поджоги ресторана и винного магазина в Мейфейре, в центре Лондона, а также попытку похищения владельца, состоятельного российского диссидента Евгения Чичваркина.

23-летнего Мэнса, 23-летнего Роуза и 21-летнего Асмену без определенного адреса признали виновными в поджоге при отягчающих обстоятельствах.

Мэнса посадили на 10 лет, Роуза – на девять лет, а Асмену – на восемь лет.

Эштону Эвансу, который помогал Эрлу поставлять наркотики, также было предъявлено обвинение в рамках расследования, поскольку сообщения в социальных сетях якобы свидетельствовали о том, что он знал о поджоге и о запланированных преступлениях в Мейфейре.

Эванс из Ньюпорта был признан невиновным по первому пункту обвинения (в отношении поджога в Лейтоне), но виновным по второму пункту, связанному с заговором с целью нанесения ущерба бизнесу в Мейфейре.

20-летний парень был заключен на девять лет с последующим годом условно.

Эрл признал себя виновным в подготовительных действиях, противоречащих статье 18 Закона о национальной безопасности (NSA) 2023 года, поджоге при отягчающих обстоятельствах, хранении с целью сбыта наркотиков класса А и владении имуществом, добытым преступным путем.

Ривз признал себя виновным в согласии принять материальную выгоду от иностранной разведывательной службы, что противоречит статьям 17(2) и (11) Закона о национальной безопасности 2023 года, а также в поджоге при отягчающих обстоятельствах.

Эрл и Ривз стали первыми людьми, осужденными за преступления, предусмотренные Законом о национальной безопасности, который вступил в силу в конце 2023 года.

