Премьер Британии Кир Стармер заявил, что существенным достижением этой недели стало единство США и Европы в противодействии России и ее вторжению в Украину.

Об этом он сказал на пресс-конференции после заседания "коалиции решительных" в Лондоне, передает "Европейская правда".

Он вспомнил о саммите ЕС накануне и сегодняшней встрече "коалиции решительных".

"Мы все работаем с президентом Трампом как одна широкая коалиция ради поддержки Украины", – отметил Стармер.

По его словам, то, что произошло на этой неделе, было действительно существенным.

"Это санкции, направленные против российских нефти и газа. Эта неделя имеет действительно существенную победу, поскольку сначала мы вышли со своими санкциями, затем президент Трамп ударил по российским нефтяным гигантам и в конце концов ЕС принял 19-й пакет санкций. Важным является комбинированное влияние этих пакетов", – сказал Стармер.

По его словам, здесь речь идет не только о прямом давлении на российскую экономику благодаря этим санкциям, но и о демонстрации того, как ЕС, США и Великобритания координируют усилия для поддержки Украины.

Кир Стармер также объявил, что его страна ускоряет свою программу по изготовлению более 5 тысяч ракет для усиления противовоздушной обороны Украины в зимний период.

Как известно, американский президент Дональд Трамп ввел санкции против России, направленные против "Роснефти" и "Лукойла".

США являются самой мощной санкционной властью в мире, отчасти потому, что они могут нацеливаться на банки, которые работают с компаниями, находящимися в черном списке, лишая банк доступа к доллару, который является основой международной финансовой системы.

Потеря доступа к американской валюте приведет к кризису любого банка.

Некоторые китайские государственные нефтяные гиганты приостановили закупку российской нефти, транспортируемой по морю, после того, как США ввели санкции против "Роснефти" и "Лукойла".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт объяснила решение США ввести санкции против российского нефтяного сектора недостаточной заинтересованностью России в мире.