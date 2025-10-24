Прем'єрка Данії сподівається на ухвалення "репараційної позики" до Різдва

Прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що ЄС має продовжити роботу для схвалення "репараційної позики" для України до Різдва.

Про це вона сказала після засідання "коаліції рішучих" у Лондоні, повідомляє "Європейська правда".

Фредеріксен наголосила, що ідея змусити Росію заплатити за шкоду, яку вона заподіяла в Україні, – це єдиний шлях вперед.

Вона визнала, що є технічні питання, які потрібно вирішити і багато деталей, "над якими ми маємо працювати".

"Але в першу чергу, це політичне рішення і політичний вибір. Я повністю підтримую цю ідею, і я думаю, що ми повинні працювати таким чином, щоб ми мали рішення до Різдва, щоб ми могли забезпечити фінансування України на наступні роки", – сказала Фредеріксен.

Вона відзначила, що "деяким колегам" важче ухвалити відповідне рішення.

"Але я також маю сказати, яка альтернатива? Альтернатива не в тому, щоб не дозволити Росії виграти цю війну, і альтернатива не в тому, щоб просити всіх європейців платити замість Росії. Тому нам потрібно вирішити технічні питання. Я впевнена, що ми зможемо це зробити. Ми зможемо прийняти рішення до Святвечора", – сказала прем'єрка Данії.

Президент Володимир Зеленський позитивно оцінює рішення Європейської ради щодо використання заморожених російських активів на підтримку України та розраховує на його фіналізацію до кінця року.

Як повідомляла "Європейська правда", 23 жовтня Європейська рада затвердила висновки щодо України, з яких зникла пряма згадка про використання коштів з заморожених активів РФ на підтримку України.

На зміні тексту висновків щодо використання заморожених активів РФ наполягала насамперед Бельгія.

Проте у ЄС запевнили, що питання використання заморожених активів Росії для фінансової підтримки України залишається на порядку денному, а остаточне рішення буде ухвалене у грудні 2025 року.