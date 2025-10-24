Премьер Дании надеется на принятие "репарационного займа" до Рождества

Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что ЕС должен продолжить работу для принятия "репарационного займа" для Украины до Рождества.

Об этом она сказала после заседания "коалиции решительных" в Лондоне, сообщает "Европейская правда".

Фредериксен подчеркнула, что идея заставить Россию заплатить за вред, который она причинила в Украине, – это единственный путь вперед.

Она признала, что есть технические вопросы, которые нужно решить и много деталей, "над которыми мы должны работать".

"Но в первую очередь, это политическое решение и политический выбор. Я полностью поддерживаю эту идею, и я думаю, что мы должны работать таким образом, чтобы мы имели решение до Рождества, чтобы мы могли обеспечить финансирование Украины на последующие годы", – сказала Фредериксен.

Она отметила, что "некоторым коллегам" труднее принять соответствующее решение.

"Но я также должна сказать, какая альтернатива? Альтернатива не в том, чтобы не позволить России выиграть эту войну, и альтернатива не в том, чтобы просить всех европейцев платить вместо России. Поэтому нам нужно решить технические вопросы. Я уверена, что мы сможем это сделать. Мы сможем принять решение до Сочельника", – сказала премьер Дании.

Президент Владимир Зеленский положительно оценивает решение Европейского совета по использованию замороженных российских активов в поддержку Украины и рассчитывает на его финализацию до конца года.

Как сообщала "Европейская правда", 23 октября Европейский совет утвердил выводы по Украине, из которых исчезло прямое упоминание об использовании средств из замороженных активов РФ в поддержку Украины.

На изменении текста выводов по использованию замороженных активов РФ настаивала прежде всего Бельгия.

Однако в ЕС заверили, что вопрос использования замороженных активов России для финансовой поддержки Украины остается на повестке дня, а окончательное решение будет принято в декабре 2025 года.