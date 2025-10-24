"Коаліція рішучих": Зеленський попросив європейські держави "позичити" Patriot Україні

Президент Володимир Зеленський на засіданні "коаліції рішучих" у пʼятницю запропонував європейським державам тимчасово передати свої системи Patriot Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", текст виступу Зеленського опублікувала пресслужба Офісу президента України.

Зеленський сказав, що Україна наразі обговорює зі США угоду про купівлю необхідної кількості систем Patriot, але існує тривала черга на їхнє виробництво.

Водночас, додав глава держави, "у Європі вже є значна кількість "петріотів" та інших систем протиповітряної оборони, які, на щастя, просто стоять у режимі очікування".

"Ми могли б використати їх зараз для захисту життів, щоб нам не треба було чекати своєї черги. І нам би дуже допомогло, якби ми змогли отримати ці системи зараз також із Європи, а потім замінити їх пізніше, коли настане наша черга в угоді з американцями", – сказав він.

Зеленський попросив кожну країну, яка має системи Patriot, "підійти до цього питання практично".

Прем’єр Британії Кір Стармер за підсумками саміту "коаліції рішучих" заявив, що істотним досягненням цього тижня стала єдність США і Європи у протидії Росії і її вторгненню в Україну.

А президент Володимир Зеленський сказав, що на зустрічі лідерів "коаліції рішучих" у Лондоні були погоджені рішення, які дозволять посилити тиск на Росію.